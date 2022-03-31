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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:22

Hollanda'dan Rusya'ya boykot kararı

AA
Hollanda’dan Rusya’ya boykot kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Batılı ülkelerden birbiri ardına yaptırım kararı gelmişti. Hollanda, konuya ililşkin bir açıklamada bulundu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacağız" açıklamasında bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulanmayacağını söyledi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde Rutte'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bugün Hollanda parlamentosunda yaptığı çevrim içi hitabında, Rusya'yla tüm ticaretin durdurulması ve ülkesine daha fazla silah yardımı yapılması talebine yanıt verdi.

Hollanda'nın Rusya'ya karşı yaptırım paketinin "daha önce görülmemiş" bir şekilde olduğuna dikkat çeken Rutte, "Ama insanımızı ısıtmaya devam edebilmemiz ve temel sanayilerimizin çalışmaya devam etmesi de önemli. Hollanda, bir an önce Rus gazına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedefliyor ancak bu kısa vadede mümkün olmayacak. Tüm çıkarları göz önünde bulundurmalıyız." dedi.

Rutte, Zelenskiy'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin hızlandırılması talebi için de bunun söz konusu olamayacağını ifade etti.

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Hollanda'dan Rusya'ya boykot kararı
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