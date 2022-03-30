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Giriş Tarihi: 30.3.2022 21:35

Hollanda'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir

Hollanda’dan Türkiye’ye övgü dolu sözler: Başkan Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilebilir

Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından İstanbul'da düzenlenen zirve ile Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasındaki toplantıya ikinci kez ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınında da geniş yer buldu. Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad'da yayımlanan makalede Türkiye'nin diplomasi başarısına vurgu yapıldı, "Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Ukrayna ve Rusya savasşını sona erdirmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından İstanbul, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetleri arasındaki toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantının ardından hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu mesajlar gelirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınından büyük yankı uyandırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİNE VURGU YAPILDI

İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve Hollanda'nın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Algemeen Dagblad'da geniş yer buldu. Gazetenin baş haber sorumlusu Saskia Van Westhreenen, kaleme aldığı makalesinde Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Başkan Erdoğan'ın gösterdiği yoğun diplomasi trafiğine vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan'ın girişimlerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ERDOĞAN'A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLEBİLİR"

Hollandalı gazeteci, makalesinde, "Ukrayna-Rusya Savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir. Bu kimin aklına gelebilirdi?" ifadelerini kullandı.

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Hollanda'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir
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