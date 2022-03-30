Hollanda’dan Türkiye’ye övgü dolu sözler: Başkan Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilebilir

Toplantının ardından hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu mesajlar gelirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınından büyük yankı uyandırdı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİNE VURGU YAPILDI
İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve Hollanda'nın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Algemeen Dagblad'da geniş yer buldu. Gazetenin baş haber sorumlusu Saskia Van Westhreenen, kaleme aldığı makalesinde Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Başkan Erdoğan'ın gösterdiği yoğun diplomasi trafiğine vurgu yaptı.
Başkan Erdoğan'ın girişimlerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
"ERDOĞAN'A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLEBİLİR"
Hollandalı gazeteci, makalesinde, "Ukrayna-Rusya Savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir. Bu kimin aklına gelebilirdi?" ifadelerini kullandı.