Hollandalı bakan kılık değiştirdi! Geçirdiği geceyi sosyal medyada paylaştı

Bakan van Ooijen'in sosyal yardım merkezindeki deneyimini anlattığı sosyal medya paylaşımına çok sayıda kişi tarafından yorum yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ooijen'in tüm deneyiminin ter kokusu ve horlama ile sınırlı olduğunu belirterek söz konusu ziyareti "oyun" olarak nitelendirdi. Ooijen'in evsizlerin sorununu "pijama partisine" indirgediğini iddia eden kullanıcılar, "Evsizler için bundan sonra ne yapacaksınız, aslı mesele o" ifadesini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Bakan Ooijen'in habersiz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kullanıcılar, Ooijen'in evsizlerle ilgili deneyimini bu şekilde kazanmak istemesini olumlu karşılayarak gerçeği daha iyi görmesi için bunun önemli olduğunu kaydetti.