Hollandalı enerji uzmanından Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye olmadan gerçekçi olmaz! Jeo-Stratejik öneminiz büyük...

'KUZEY AKIM 2, İKİ YIL DAHA AKTİF OLMAZ'

Kuzey Akım 2 boru hattının Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı 2 yıl daha aktif olamayacağını belirten Widdershoven, 'Ruble' ile enerji satmanın Rusya'nın sürdüreceği bir durum olmadığını ve neticede Euro ve Dolar'la satmaya başlayacağını ifade etti. Kovid-19'u atlatan küresel ekonominin petrol fiyatlarından daha güçlü olduğunu belirten Widdershoven, yıl sonuna kadar ham petrol fiyatının varil başına fiyat öngörüsünde buldu.

Savaşın şu andaki durumuyla devam etmesi halinde yıl sonunda bir varil petrol fiyatının 132 dolar ile 150 dolar arasında olacağını, Rusya'nın kaybetmesi halinde veya bir kimyasal saldırı durumunda enerji yaptırımların devreye gireceğini ve varil başına petrol fiyatının 150-175 dolar arasında olacağını belirtti. Savaşın bitmesi halinde varil başına petrol fiyatının 100 ila 120 dolar arasında olacağını belirten Widdershoven salgın sonrası herkesin dışarı çıkmasıyla petrol fiyatlarının da yükseldiğini vurguladı.