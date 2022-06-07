Hollandalı gazeteci Netjes: YPG bu insanları evlerinden kopardı

Ankara'da düzenlenen "21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli"nde, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'nun geleceği konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin "Yeni Tehdit ve Sınamalar Çerçevesinde NATO Genişleme Politikası" başlıklı oturumuna, Eski Alman Federal Meclisi Milletvekili Dr. Andreas Nick, siyasi analist Klaus Jürgens, gazeteciler Ewald König ve Rena Netjes katıldı.

Dr. Andreas Nick, yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının öncesinde NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine dair yorumların yapıldığını anımsatarak, NATO'nun büyük bir teste tabi tutulduğunu söyledi.

Madrid'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne giderken yeni bir yaklaşım biçimi olan "Stratejik Konsept" ile karşı karşıya olduklarına işaret eden Nick, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda oluşan yeni konjonktürde konsept olarak planlanan tüm içeriklerin yeniden düşünülmesi gerektiğini anlattı.

Nick, NATO'nun büyük bir sınavla yüz yüze geldiğini ifade ederek, "Ukrayna bir NATO üyesi olmasa da Avrupa'nın göbeğinde bağımsız bir ülkeye bu şekilde saldırılması NATO için çok büyük bir sınama oldu. Bu saldırı sonrasında yeniden toprak savunma anlayışına geri dönüldü. ABD askeri kaynaklarına yönelik Avrupa'daki müttefiklerinin talebi arttı." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına da değinen Nick, NATO şemsiyesi altında 20 yıl süren iş birliği düşünüldüğünde bu hamleyi "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.