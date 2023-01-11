Hollandalı gazeteciden çarpıcı analiz! Batı PKK terörünü görmezden geliyor





France 24'teki haberde Kürtler ile terör örgütü PKK'nın ayrıştırılması gerektiği kaydedildi. Türkiye'nin sorununun terör örgütü PKK ile olduğuna dair düşüncelere yer verilen haberde PKK'nın on binlerce ölümden sorumlu olan bir örgüt olduğunun altı çizildi.