Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyuruldu.

AMPTP ile "iyi niyetle" görüşüldüğü ancak karşı tarafın tekliflere yanıtının "yetersiz kaldığı" ve "adil bir anlaşmaya" varılamadığı aktarıldı.

Grev kararının SAG-AFTRA'nın genel kurulundan çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklamalar yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu grevin, Hollywood'da dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.