Son Dakika! Hong Kong’daki Dünya Ticaret Merkezi’nde büyük yangın çıktı

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı. Yangında onlarca kişinin mahsur kaldığı açıklandı.100'den fazla kişinin gökdelenin çatısında mahsur kaldığı bildirildi. Yangın, Causeway Bay Gloucester yolu üzerinde 38 katlı Dünya Ticaret Merkezi'nde meydana geldi.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekipleri binanın alt katındaki platformda mahsur kalan insanları kurtarmak için uzatılabilir bir merdiven kullandı. Bir polis sözcüsü, yangınla ilgili çok sayıda telefon aldıklarını ve binanın arka merdivenlerinin yoğun dumanla dolduğunu bildirdi.