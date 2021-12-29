Hong Kong’da muhalif medya kuruluşuna büyük baskın

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Hong Kong Gazeteciler Derneği (HKJA), polis baskınına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Polis, bu sabah erken saatlerde (29 Aralık) Stand News'in altı personelini 'kışkırtıcı yayınlar yapmak' suçlamasıyla gözaltına aldı. Şu anda Stand News ofislerini arıyor. Hong Kong Gazeteciler Derneği (HKJA), polisin bir yıl içinde üst düzey medya mensuplarını defalarca gözaltın alması ve haber kuruluşlarının ofislerini aramasından derin endişe duyuyor. HKJA hükümeti basın özgürlüğünü korumaya çağırıyor."