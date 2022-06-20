Hong Kong’un simgelerinden yüzen restoran battı

Restoranın bağlı olduğu "Aberdeen Restaurant Enterprises" şirketinden yapılan açıklamada, yüzen restoranın yıllık bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 2020'de kapatılan restoran hizmette olmasa da bakımlarının yapılmak zorunda olduğu ve bu durumun restoran sahiplerini maddi açıdan oldukça zorladığı vurgulandı.

Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.