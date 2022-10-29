Houston’da ilk Diyanet Camii

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kenti Houston'da bir hayırseverin bağışladığı iki dönüm bahçe içindeki bir ev, vatandaşlarıın katkıları ile yenilenerek camiye çevrildi.Güney eyaletlerinde Diyanet desteğiyle yapılan ilk olan caminin açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Houston Başkonsolosu Serhad Varlı, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Houston Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Doç. Dr. Bilal Baş ve Turkish American Religious Foundation (TARF) Houston şubesi başkanı Ahmet Tan katıldı. Houston'daki diğer Müslüman cemaatlerinin kanaat önderleri ve kentteki Türk vatandaşlarının katıldığı program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesme merasimi gerçekleştirildi. Törenin ardından misafirlere Houston'daki Ahıska Türklerinin hazırladığı Özbek pilavı ve tatlı ikram edilirken, camide ilk ezan okunarak ilk namaz kılındı.