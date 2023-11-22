Hukukçular Lahey yolunda

İsrail'e karşı harekete geçen İstanbul 2 No'lu Barosu, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden avukatların imzaladığı yaklaşık 3 bin dilekçeyi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) götürüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapan İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, dilekçeleri 15 avukatla birlikte UCM'ye götürdü. Çok sayıda ülkeden hukukçuların sürece destek verdiğini söyleyen Şamlı, "İstanbul 2 No'lu Barosu olarak masum sivillerin hayat haklarını savunmak için Lahey'e UCM'ye gidiyoruz. Baromuzun başlattığı bu hukuk ve adalet mücadelesine ülkemizin birçok ilinden hukukçular imzalarıyla katılmışlardır. Aynı şekilde dünyanın birçok ülkesinden hukukçu, imzalarıyla bu hukuk ve adalet mücadelemize katılmıştır. İngiltere, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Pakistan, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Bangladeş, Filipinler ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerden katılan hukukçularımızı örnek olarak sayabilirim" dedi.