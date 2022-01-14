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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Hükümeti yıkmakla suçlanıyorlar

Hükümeti yıkmakla suçlanıyorlar
ABD'DE 6 Ocak 2021'de yaşanan kanlı Kongre baskınının soruşturması derinleşiyor. Aşırı sağcı grup Oath Keepers'ın kurucusu Stewart Rhodes ve 10 sanık "isyana tahrik edici komplo" düzenlemekle suçlandı. Suçlama "ABD hükümetini zorla devirme, ortadan kaldırma veya yıkma" girişimi olarak tanımlanıyor. 56 yaşındaki Rhodes'ın 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği öngörülüyor. Adalet Bakanlığı ise Rhodes'ın, Teksas'ta gözaltına alındığını kaydetti.

Sosyal medya hesap verecek
Kongre baskını ile ilgili sosyal medya şirketleri ifade verecek. Facebook, Twitter, Reddit ile Google ve Youtube'un ana şirketi Alphabet ifade vermeye çağrıldı. Aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, seçimsonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
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Hükümeti yıkmakla suçlanıyorlar
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