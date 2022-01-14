Hükümeti yıkmakla suçlanıyorlar

ABD
'DE 6 Ocak 2021'de yaşanan kanlı Kongre baskınının soruşturması derinleşiyor. Aşırı sağcı grup Oath Keepers
'ın kurucusu Stewart Rhodes
ve 10 sanık "isyana tahrik edici komplo" düzenlemekle suçlandı. Suçlama "ABD hükümetini zorla devirme, ortadan kaldırma veya yıkma" girişimi olarak tanımlanıyor. 56 yaşındaki Rhodes'ın 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği öngörülüyor. Adalet Bakanlığı ise Rhodes'ın, Teksas
'ta gözaltına alındığını kaydetti.
Sosyal medya hesap verecek
Kongre baskını ile ilgili sosyal medya şirketleri ifade verecek. Facebook, Twitter
, Reddit ile Google
ve Youtube'un ana şirketi Alphabet
ifade vermeye çağrıldı. Aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, seçimsonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.