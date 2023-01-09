Hulusi Akar’dan 2022’de yoğun diplomasi mesaisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022 boyunca yoğun bir "savunma ve güvenlik diplomasisi" yürüttü. Bakan Akar, yıl boyunca ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Rusya ve Ukrayna ile NATO'ya üyelik süreçleriyle gündemde olan Finlandiya ve İsveç ile görüşmeler yaptı. Bakan Akar, 141 mevkidaşıyla yüz yüze görüşme ve 55 telefon görüşmesi gerçekleştirirken 9 ülkeye ise ziyarette bulundu. Akar'ın yoğun diplomasisinde Ukrayna-Rusya savaşı da yer aldı. Akar, küresel gıda krizinin önüne geçilmesi için yapılan tahıl koridoru anlaşmasında da yoğun çalışmalar yaptı. 2022'nin son günlerinde ise önemli bir görüşme gerçekleştiren Akar, Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi.