Husiler, vurdukları Yunan gemisinin görüntüsünü yayınladı

Yemen'de İran destekli Husiler, önceki gün Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan gemisinin görüntülerini yayınladı. Husilere ait medya kaynaklarında paylaşılan görüntüde, "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle bir Yunan gemisinin hedef alındığı ve isabet sonrası alev aldığını gösteren sahnelere yer verildi. Husiler, MV Sounion isimli bir gemiyi "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu. İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif de geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı. Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da füzelerle saldırılar düzenliyor.