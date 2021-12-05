Husilerden 4 balistik füze saldırısı

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin doğusundaki Marib ilini 4 balistik füzeyle vurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, Marib'deki bazı yerleşim yerlerine 4 balistik füzeyle saldırı düzenledi.

3 SİVİL YARALANDI

Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin saldırısında 3 sivilin yaralandığını, kamu ve özel mülkiyete ait bazı binaların maddi hasar gördüğünü belirtti.

İryani, İran tarafından desteklenen Husi milislerin Marib'deki yerleşim yerlerine saldırı düzenlemesini şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Yemenli Bakan, Husilerin milyonlarca sivil ve iç göçmenin yaşadığı bölgeleri hedef alarak, kendi terörizmini ve kan dökücülüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

"HUSİLERİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİN" ÇAĞRISI

İryani, Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'i, Marib'e yönelik saldırıları savaş suçu kabul etmeye ve Husileri terör örgütü ilan etmeye çağırdı.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.