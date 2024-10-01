Husiler’den flaş açıklama: İsrail hedefleri vuruldu!

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) iki askeri operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yafa bölgesinde İsrail askeri noktalarını "Yafa" isimli insansız hava aracıyla (İHA), Eylat kentindeki Umm er-Raşraş bölgesindeki İsrail askeri noktalarını Samad-4 tipi İHA'larla hedef aldıklarını ifade etti.

"Hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini" kaydeden Seri, "İsrail-Amerikan saldırılarına, tüm ülke ve halkları boyun eğdirmeyi amaçlayan planlarına karşı İslam alemini savunan Filistin ve Lübnan'daki mücahitleri selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarına karşı tüm Arap ve İslam dünyasına sessizliğini bozma çağrısında bulunan Seri, İsrail'in yayılmacı projeleri başarısız oluncaya kadar Filistin ve Lübnan halkına destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

İsrail'den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.