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Giriş Tarihi: 14.2.2022 05:32

Husilerin Yemen'e düzenledikleri füzeli saldırıda iki sivil hayatını kaybetti

AA
Husilerin Yemen’e düzenledikleri füzeli saldırıda iki sivil hayatını kaybetti

İran destekli Husilerin Yemen'in batısındaki Hacce iline düzenledikleri füzeli saldırıda iki sivil yaşamını yitirdi, iki sivil de yaralandı. Husilerin, ülkenin güneyindeki Taiz iline bağlı Abdele bölgesinde sığınmacı kampına düzenledikleri saldırıda ise 3'ü çocuk, biri kadın 4 kişi yaralandı.

Yemen ordusuna bağlı 5. Askeri Bölge Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, füzenin Hacce iline bağlı Hayran beldesinde bir eve isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda iki sivilin hayatını kaybettiği, iki sivilin de yaralandığı belirtildi.

3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Yemen resmi haber ajansının haberine göre, Husiler ülkenin güneyindeki Taiz iline bağlı Abdele bölgesinde sığınmacı kampını vurdu. Saldırıda 3'ü çocuk, biri kadın 4 kişi yaralandı.

Her iki olaya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Husilerin Yemen'e düzenledikleri füzeli saldırıda iki sivil hayatını kaybetti
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