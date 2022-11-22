İadesi istenen FETÖ’cü Bülent Keneş eylemde

Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'cü Bülent Keneş, İsveç'in başkenti Stockholm'de, bölücü terör örgütü yandaşlarıyla birlikte Türkiye karşıtı bir gösteride görüntülendi. İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları, NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istedi. Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye, İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş de destek verdi.SABAH Özel İstihbarat ekibi uzun süren saha çalışması sonrası, Keneş'i yaşadığı Akersberga bölgesindeki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülemeyi başarmıştı. İsveç'ten iadesi istenen FETÖ'cü Bülent Keneş hakkında Başkan Erdoğan da geçtiğimiz günlerde İsveç Başbakanı ile yaptığı basın toplantısında; "Şu anda FETÖ terör örgütünden Bülent Keneş'in, Türkiye'ye deport edilmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı. İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözlere rağmen, teröristlerin parlamento önünde gösteri yapmasına izin vermesi, büyük tepkiye neden oldu.Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü PKK propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması ve bu eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınması talebi iletildi.