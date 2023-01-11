İç yazışmalar ele geçirildi: DSÖ’de cinsel taciz skandalı! ’Dehşete düştük’

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), kadınlardan gelen şikayetlere rağmen bir çalışanının cinsel istismarlarına ses çıkarmadığı ortaya çıktı. Bir kadın doktor, Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı bir konferansta, DSÖ çalışanı Temo Waqanivalu tarafından cinsel saldırıya uğradığına yönelik, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Associated Press'in (AP) ele geçirdiği iç yazışmalara göre, DSÖ çalışanı Waqanivalu, 2018'de de bir başka kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı.
Waqanivalu, 2017'de de Japonya'da bir DSÖ personelini taciz ettiği şeklinde itham edildi. İsmini vermek istemeyen DSÖ personeli, düzenlenen bir programdan sonra, akşam yemeğinde tacize uğradığını söyledi.
Yazışmalar, vakaların, DSÖ'nün üst düzey yönetici ve yetkililerine bildirilmesine rağmen Waqanivalu hakkında disiplin işlemi başlatılmadığını, bu kişinin kariyerine aynen devam ettiğini ortaya koydu.
Waqanivalu hakkındaki 2018'deki iddianın değerlendirilmesine yardımcı olan eski DSÖ ombudsmanı, son iki suçlama arasındaki benzerliklere dikkati çekerken Örgüt'ün olumsuz davranışları önleme şansını kaçırdığını söyledi.
İsmini vermek istemeyen bir DSÖ personeli de "İşlevsiz DSÖ adalet sisteminin, önlenebilecek bir (cinsel) saldırıya imkan vermesiyle ilgili son derece kızgınım ve kendimi suçlu hissediyorum." ifadesini kullandı.
WAQANİVALU SUÇLAMALARI REDDETTİ
İddialar karşısında soruları yanıtsız bırakan DSÖ çalışanı Waqanivalu, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederken hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etti.
Waqanivalu, suçlamaların yanlış olduğunu savunarak bunun, kariyeri ve itibarına onarılmaz şekilde zarar vereceğini belirtti.
Waqanivalu, Berlin'deki olayla ilgili yanlış anlaşılma olabileceğini ve suçlamada bulunan kişinin, muhtemelen alkolün etkisinde olduğunu öne sürdü.
DSÖ DİREKTÖRÜ: "TACİZE SIFIR TOLERANSLA YAKLAŞIYORUZ"
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kadın doktora verdiği yanıtta, cinsel istismar iddiası karşısında dehşete düştüğünü belirterek DSÖ'nünün bu tür suistimallere karşı sıfır toleransla yaklaştığını vurguladı.
Cinsel istismara uğradığını belirten kadın doktora şahsen destek olma teklifinde bulunan Ghebreyesus, suçlamaya adı karışan personelin görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı.
DSÖ'DEN YORUM GELMEDİ
Öte yandan DSÖ'den, kuruma yöneltilen sorulara e-postayla verilen yanıtta, gizliliğin ve yasal sürecin devam ettiği gerekçesiyle yorum yapılamayacağı ancak kurum adına çalışan birinin cinsel istismarının da kabul edilemeyeceği belirtildi.
Berlin konferansındaki iddialarla ilgili soruşturmanın son aşamada olduğu ifade edilerek Waqanivalu ile ilgili hazırlanacak raporun, kamuoyuyla paylaşılmadan önce ileriki günlerde Ghebreyesus'a sunulacağı kaydedildi.