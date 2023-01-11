İç yazışmalar ele geçirildi: DSÖ’de cinsel taciz skandalı! ’Dehşete düştük’

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), kadınlardan gelen şikayetlere rağmen bir çalışanının cinsel istismarlarına ses çıkarmadığı ortaya çıktı. Bir kadın doktor, Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı bir konferansta, DSÖ çalışanı Temo Waqanivalu tarafından cinsel saldırıya uğradığına yönelik, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Associated Press'in (AP) ele geçirdiği iç yazışmalara göre, DSÖ çalışanı Waqanivalu, 2018'de de bir başka kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı.