İdlib’deki öğrencileri saldırılardan koruyacak erken uyarı sistemi kuruldu

İç savaşın 11 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, hava saldırısında yüzlerce okulu hedef aldı. Söz konusu saldırılarda binlerce öğrenci hayatını kaybetti veya yaralandı.

Hava saldırılarında öğrencileri koruyacak sistem üzerinde uzun zamandır çalışmalar yürüten İdlib Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Savunma ekipleri, çözümü uçak gözlemevleriyle koordineli şekilde okullara erken uyarı sistemi kurmakta buldu.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, rejim ve Rusya'ya ait savaş uçaklarını havalandığı andan itibaren takip ederek tahmini saldırı bölgelerindeki okullara uyarı mesajı gönderecek ve öğrencilerin acil tahliye edilmesini sağlayacak.

Söz konusu sistemle zayiatı, en aza indirmek amaçlanıyor.

Suriye Sivil Savunma görevlisi Sami Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin Beyaz Baretliler'in İdlib'de sunduğu en önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

Sistemin hava saldırılarından korunmak için tasarlandığını ifade eden Muhammed, "Saldırıdan kısa bir süre önce öğretmenler, öğrencileri en yakın güvenli noktaya gitmeleri için uyarıyor." dedi.

Muhammed, ilk etapta, İdlib ve kırsalının yanı sıra Hama ve Lazkiye kırsallarında olmak üzere, 75 okulda erken uyarı sistemi kurarak öğrencilere bilinçlendirme eğitimi vermeye başladıklarını kaydetti.

İdlib Eğitim Müdürlüğünde Çocuk Koruma Müdürü Zaher Haleva da Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Savunma ekipleriyle birlikte öğrencilere saldırı sırasında güvenli bir şekilde sınıftan nasıl tahliye olmaları gerektiğiyle ilgili eğitim verdiklerini belirtti.

Öğrencilere haftada 3 ders saldırıdan korunma eğitimi verdiklerini vurgulayan Haleva, "Uçak bölgeye gelince siren çalmaya başlıyor. Sonra öğrenciler sıraların altına saklanıyor. Bir süre sonra öğretmen öğrencileri tahliye ediyor." diye konuştu.

Savaş uçağından korktuğunu söyleyen 5. sınıf öğrencisi Sedil Abed, uçak sesini duyduğunda sıranın altına saklanıp tehlikenin geçmesini beklediğini dile getirdi.

Abed, uçaktan korktuğunu ifade ederek "Uçak geldiğinde sıranın altına saklanıyorum. Daha sonra güvenli şekilde dışarı çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Maya Ali de öğretmenlerinden uçak saldırılarından korunmak için eğitim aldıklarını anlattı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.