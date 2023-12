Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin başkanı Dr. Richard Peeperkorn: Gazze'de durum her geçen saat daha da kötüye gidiyor. Bombardımanlar güney bölgeleri de dahil olmak üzere her yerde yoğunlaşıyor. Pek çok insan çaresiz ve neredeyse kalıcı bir şok halinde. İnsanlığın en karanlık saatine yaklaşıyoruz. Bu bombalamalar ve anlamsız can kayıpları artık durmalı ve kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var.