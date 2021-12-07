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Giriş Tarihi: 8.12.2021

İğne yerine aşı yaması

İğne yerine aşı yaması
ABD'DE, Stanford ve Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC) bilim insanları ortak çalışma sonucu iğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirdiklerini açıkladı. Aşı yaması insanların kendi başına uygulayabileceği kolaylıkta ve özel depolama gerektirmiyor. Stanford Üniversitesi profesörü Joseph M. DeSimone, "Bu teknolojiyi geliştirirken, daha düşük dozlarda, acısız ve kaygısız bir şekilde aşıların daha hızlı küresel gelişimi için temel oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. UNC'den, Shaomin Tian ise, "Yaklaşımımız, performans ve maliyet açısından en iyi mikro iğneleri yapmak için bize çok sayıda tasarım serbestliği sağlıyor ve mikro iğneleri doğrudan 3D yazdırmamıza izin veriyor" dedi.
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İğne yerine aşı yaması
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