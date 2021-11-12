İHH Vakfı 2 milyon Yemenliye umut oldu

İNSAN Hak ve Hürriyetleri
(İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılından bugüne kadar Yemen
'de 2 milyon ihtiyaç sahibine yardımda bulundu. 20 yılı aşkın süredir Yemen'de sağlık, barınma, gıda, su, hijyen ve eğitim gibi alanlarda çalışmalar yürüten İHH, Birleşmiş Milletler
(BM) tarafından 2018'de "felaket bölgesi" ilan edilen ülkedeki çalışmalarını artırdı. İHH, son krizin ardından ülkede yaklaşık 2 milyon Yemenliye umut oldu. Ülke içerisinde yaptığı yardım çalışmalarının yanında İHH, ülkeye Türkiye
'den 17 konteyner insani yardım malzemesi gönderdi. Özellikle sağlık ve eğitim alanında faaliyet gösteren İHH, bölgedeki çok sayıda hastaneye tıbbi yardımda bulundu, sağlık konteynerleri kurdu ve yüzlerce hastayı da tedavi ettirdi.