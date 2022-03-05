II. Çernobil faciasından dönüldü

Rusya
'nın Ukrayna
'ya saldırısında 9'uncu gün geride kaldı. Çatışmaların merkezinde ise Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya vardı. Rusya birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiği açıklandı. Bölgedeki çatışmalar sırasında santralde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ukraynalı yetkililer yangının Rus bombardımanı sonrası çıktığını ve itfaiyenin bölgeye erişimine izin verilmediğini açıkladı. Ardından yangın kontrol altına alındı. Rus tarafı ise yangından Ukraynalıları sorumlu tuttu.
RADYASYON NORMAL
Santralde patlama gerçekleşseydi, Çernobil
faciasının 10 katı büyüklükte bir etki ortaya çıkacaktı. Zaporijya, Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1986'daki patlamanın ardından nükleer serpintisi Türkiye'ye ulaşan Çernobil ise 1100 kilometre uzaklıktaydı. Yetkililer, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki radyasyon seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıklayınca bölge derin bir nefes aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünyada hiçbir ülkenin nükleer tesisleri vurmadığını belirterek, "Terör devleti şimdi de nükleer teröre başladı" dedi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas- Greenfield de, Rusyanın saldırısı nedeniyle dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını söyledi.
Öte yandan ABD basını, Zelenski'nin savaşın ilk haftasında üç suikast girişiminden kurtulduğunu bildirdi.