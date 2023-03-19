IKBY’den PKK’lıları taşıyan helikoptere ilişkin açıklama: KYB’li grup satın aldı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) Duhok'ta düşen ve içinde PKK/YPG terör örgütü mensupları bulunan helikoptere ilişkin açıklama yaptı. Helikopterlerin Suriye'nin kuzeyi ile Süleymaniye kenti arasında uçtuğu kaydedilen açıklamada, IKBY'deki resmi kurumlara bu konuda haber verilmediği kaydedildi. Açıklamada, "Süleymaniye'deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı ve onlara birçok farklı çeşitte yardımda bulundu" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Erbil merkezli Rudaw kanalında yer alan habere göre, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, söz konu helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi içindeki bir grup tarafından satın alındığını söyledi. Barzani, "Aslında (helikopter) KYB içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl (PKK/YPG) SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz" dedi.