İki aydan sonra gün ışığı gördüler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yaşanan insanlık dramı nedeniyle dünyanın haftalardır dikkat kesildiği Mariupol'de can pazarı sürüyor. Mariupol'den bazı siviller tahliye edildi. 29 Nisan'dan bu yana yürütülen 5 günlük tahliye operasyonunda, Azovstal demir-çelik fabrikasında saklanan ve iki ay boyunca fabrikada mahsur kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar tahliye edildi. Voice of America'daki habere göre oğlu ve 10 yaşındaki torunuyla birlikte saklanan Valentina Sitnikova "Hayata veda etmiştik" dedi.17 başka ailenin, çocuklarıyla birlikte kendileriyle fabrikaya sığındığını anlatan Sitnikova, Rus bombardımanı sonucu sığınaklarının çöktüğünü ve Ukrayna askerlerinin üç gün önce onları enkazdan çıkardığını kaydetti. Ukrayna'nın BM İnsani Koordinatörü Osnat Lubrani, "101 kadın, erkek, çocuk ve yaşlının Azovstal'den sonunda çıkarıldığını ve 2 aydan sonra gün ışığı gördüğünü" söyledi. Mariupol Belediye Başkanı, Azovstal fabrikasında 30'u çocuk 200'den fazla sivilin mahsur olduğunu ifade etti.Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, beklenmeyen gelişmelere karşı ordunun dün sabah "ani kontrollere" başladığını duyurdu. Ukrayna ise Belarus'un Rusya'nın açtığı savaşa katılması olasılığına hazır olduğunu bildirdi.Günlerdir ABD ve Avrupa'ya, Ukrayna'ya gönderilen silahlar konusunda tehditler savuran Rusya'dan bu kez NATO'ya yönelik sert bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan NATO ülkelerine ait nakliye araçlarının Rus ordusunun meşru hedefi olduğunu söyledi. Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alanı genişlettiğini belirtti.Papa Francis, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın sorumlusu olarak NATO'yu işaret etti. Katolik dünyasının ruhani liderinin, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera'ya verdiği söyleşi dün yayımlandı. 85 yaşındaki Papa, "NATO'nun, Rusya'nın kapısında havlamasının" istilaya yol açmış olabileceğini söyledi.