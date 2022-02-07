İki günde Kiev’e girer 50 bin insan ölür

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Rusya
'nın Ukrayna
'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yaptı. ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi. Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu söyleyen yetkililer, başkent Kiev
'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulundu.
SINIRDA 130 BİN ASKER
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının 130 bini aştığı kaydedilen raporda Rusya ordusunun Ukrayna sınırına neredeyse 83 tabur taktik grubu yerleştirdiği, her birinin 750-1000 asker arasında değiştirdiği belirtildi. Yetkililer, iki hafta önce bu sayının 60 olduğunu söyledi. 62 binden fazla askerin yanı sıra lojistik, hava desteği ve medikal destek sağlayan binlerce personelin de bölgede olduğuna dikkat çekiliyor. ABD'li yetkililer 30 bini Belarus sınırındaki Rus askeri mevcudiyetinin ihtiyaç duyulması halinde yapılacak takviyelerle kısa sürede 130 bini geçebileceğine de dikkat çekti.
KREMLİN'DEN YANIT: İDDİALAR DELİLİK VE FELAKET TELALLIĞI
ABD'nin "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde 50 bin kişi ölebilir" iddiasına tepki geldi. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polanski, Twitter'dan "Delilik ve felaket tellallığı sürüyor. Peki ya biz ABD, Londra'yı bir hafta içinde işgal edip 300 bin sivilin ölümüne neden olabilir deseydik? Bunların hepsini paylaşmayacağımız istihbarat kaynaklarına dayandırıyoruz. Bu Amerikalı ve Britanyalılara doğru gelir miydi? Ruslar ve Ukraynalılar için de bu yanlış bir şey" ifadelerini kullandı.
ASKERLER SİVİL HALKI EĞİTİYOR
Ukrayna'nın
başkenti Kiev'de, ordu yedek birlikleri tarafından sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim veriliyor. Kiev Savunma Karargahı ve bazı Ukraynalı STK'lerin katılımıyla gerçekleşen askeri eğitime, genç ve yaşlı pek çok Ukraynalı katıldı. Açık havadaki etkinlikte halka olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktikleri eğitimi verildi.
AB'DEN MEKİK DİPLOMASİSİ
Ukrayna krizi yüzünden AB
, Rusya'ya yaptırım hazırlığı yaparken diplomasi çabalarını da yoğunlaştırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gelecekhafta içinde Ukrayna ve Rusya'ya yapacakları ziyaretler, diplomatik bir çözüm bulunup bulunamayacağını ortaya koyacak.