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Giriş Tarihi: 1.2.2022

İki kazada, 24 kişi öldü

AA
İki kazada, 24 kişi öldü
Meksika ve Bolivya'da meydana gelen iki kazada 24 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Meksika'nın Jalisco eyaletinde otoyolda turist taşıyan minibüs şarampole devrildi. Jalisco Sivil Koruma ve Yangın Birimi, 2'si çocuk 12 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kazanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da ise bir yolcu otobüsü mekanik arıza nedeniyle yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma devrildi. Yetkililer kazada, 11 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.
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İki kazada, 24 kişi öldü
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