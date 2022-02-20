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Giriş Tarihi: 20.2.2022 00:30

İki ülke arasında kriz! Savaş uçağına lazer tuttular

AA
İki ülke arasında kriz! Savaş uçağına lazer tuttular

Avustralya Savunma Bakanlığı, Çin donanmasına ait bir geminin, 17 Şubat’ta savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tuttuğunu açıkladı

BBC'nin haberine göre, Avustralya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Çin donanmasına ait bir geminin, 17 Şubat'ta savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tuttuğu belirtildi.

Bu tür uygulamaların insan hayatını tehlikeye atma potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, profesyonel ve güvenli olmayan askeri eylemler şiddetle kınandı.

Açıklamada, denizaltı tespiti için silah sistemleri ve sensörlerle donatılmış deniz devriye uçağı "Boeing P-8A Poseidon"un hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Çinli yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Avustralya yerel basını, daha önce Çin tarafından benzer lazer tutma olaylarının gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

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İki ülke arasında kriz! Savaş uçağına lazer tuttular
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