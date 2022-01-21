İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD’den Rusya’ya tehdit

"RUSYA, UKRAYNA SINIRINDAKİ BİRLİKLERİNİ ÇEKEREK GERGİNLİĞİ DÜŞÜRMELİ"

"Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. Rusya da bizim endişelerimizi yanıtlamak zorunda" ifade eden Blinken, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız. Endişelerimizin büyük bir kısmı bununla alakalı. Hiçbir şekilde temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız" şeklinde konuştu.

"RUSYA İLE TEKRAR GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUZ"

Blinken, ABD'nin müttefikleriyle görüşeceğini ve ardından gelecek hafta Rusya'ya yazılı yanıtlar vereceğini söyledi. Blinken, "Rusya'nın yükselttiği güvenlik endişelerine yönelik bir yanıtı Rusya ile paylaşacağız. Bazı fikirleri değerlendireceğiz ve ardından Rusya ile tekrar görüşmeyi planlıyoruz. Oradan sonra nereye gideceğimizi göreceğiz" dedi.