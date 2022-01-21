İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD’den Rusya’ya tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna gerilimini tartışmak üzere bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Blinken, Lavrov ile görüşmemiz bir müzakere değil, görüş alışverişi olduğunu aktararak, "Ukrayna'ya muhtemel bir saldırının hemen yanıt bulacağını ifade ettik" dedi.
"RUSYA ÇATIŞMA YOLUNU SEÇERSE, GÜÇLÜ BİR YANIT VERİLECEĞİNİ BELİRTTİK"
Blinken, "Bugün büyük bir atılım olmasını beklemiyorduk, ancak şu anda birbirimizin endişelerini ve pozisyonları anlama açısından net bir yolda olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullanarak, "Diplomasi ve diyalog yoluyla çözüm bulmayı amaçlıyoruz ancak Rusya çatışma yolunu seçerse, kendilerine güçlü bir yanıt verileceğini belirttik" diye konuştu.
"BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER BULMAYA BAĞLIYIZ"
Blinken, "Ortaklarımızla beraber hepimiz, farklılıklarımızı çözmek için diplomasi ve diyalog yoluyla ilerlemeye, barışçıl çözümler bulmaya bağlıyız. Ancak bunun imkansız olduğu ortaya çıkarsa Rusya'ya güçlü bir yanıt verme konusunda kararlıyız" dedi.
"RUSYA UKRAYNA'YA SALDIRABİLECEK DURUMDA"
Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme niyeti olmadığını belirtmesine rağmen, "ABD'nin gerçeklere bakmaya devam ettiğini" belirtti. Blinken, "Rusya Ukrayna'ya saldırabilecek bir durumda. Rusya'nın Ukrayna'da istikrarsızlığa yol açmak için hükümetin devrilmesi de dahil olmak üzere birçok çabasının olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanarak, "Rusya diplomasi ve barışı seçebilir veya yalnızca çatışmayı artırabilir ancak bunun ciddi sonuçları olacaktır" dedi.
"RUSYA, UKRAYNA SINIRINDAKİ BİRLİKLERİNİ ÇEKEREK GERGİNLİĞİ DÜŞÜRMELİ"
"Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. Rusya da bizim endişelerimizi yanıtlamak zorunda" ifade eden Blinken, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız. Endişelerimizin büyük bir kısmı bununla alakalı. Hiçbir şekilde temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız" şeklinde konuştu.
"RUSYA İLE TEKRAR GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUZ"
Blinken, ABD'nin müttefikleriyle görüşeceğini ve ardından gelecek hafta Rusya'ya yazılı yanıtlar vereceğini söyledi. Blinken, "Rusya'nın yükselttiği güvenlik endişelerine yönelik bir yanıtı Rusya ile paylaşacağız. Bazı fikirleri değerlendireceğiz ve ardından Rusya ile tekrar görüşmeyi planlıyoruz. Oradan sonra nereye gideceğimizi göreceğiz" dedi.