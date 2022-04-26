İki yıl sonra ‘merhaba’ Sofya

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine 2 yıl ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi, dün akşam itibarıyla yeniden faaliyete geçti. Treni uğurlamak için İstanbul-Halkalı İstasyonu'nda bir tören gerçekleştirildi. Törene TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük ve beraberindeki TCDD temsilcileri katıldı. İstanbul'dan Sofya'ya gidecek olan yolcuların da yerini almasıyla tren saat 21.40'ta hareket etti. Halkalı'dan yola çıkan tren sırasıyla Çerkezköy, Alpullu, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad, Plovdiv, Pazarcık ve Sofya güzergâhında ilerleyecek. İstanbul'dan saat 21.40'ta kalkan trenin Sofya'ya saat 09.35'te ulaşması beklenirken, Sofya'dan saat 18.30'da hareket edecek trenin ise İstanbul'a saat 05.35'te ulaşması bekleniyor.Uğurlama töreninde konuşan Pezük, günde ortalama 600 binden fazla yolcu, 200 yük tren seferi ile 91 bin ton yükü ulaştırdıkları yolcu ve yük taşımacılığı hizmetleriyle sınırları aşmaya devam ettiklerini söyledi. Pezük, "2 yataklı, 1 kuşetli vagondan oluşan trenimizle vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek" dedi. Pezük, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin çok uzağındaki coğrafyalarda, demiryolları ile lojistik operasyonlar gerçekleştirerek sanayicimize, ihracatçımıza küresel anlamda rekabet etmeleri için destek oluyoruz. Büyük çoğunluğu uluslararası yük olan 1765 tren ile 1 milyon 42 bin ton yük, Marmaray sayesinde hızlı ve ekonomik şekilde iki kıta arasında geçiş yaptı."