Rusya menşeli sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un üç gün önce Fransa'da gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Fransız medyasına göre, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla gözaltına alınan bir dönem "Rus Zuckerberg" olarak adlandırılan Durov'un gözaltı süresi uzatıldı. Gözaltının arkasında İsrail'in olduğu iddia edilirken bu durum Batı'nın ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in dijital şubesi haline dönüşen META platformları Instagram ve Facebook'da İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım görüntüleri, siyonizmi eleştiren kullanıcıların gönderileri anında ortadan kaldırılırken Telegram ise İsrail'in katliamını, bölgedeki acıları sansürsüz yayınlıyor.Telegram suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dâhil AB'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak bir şeyi yok" denildi. Öte yandan Rus basınında Durov'un gözaltına alınması geniş yankı uyandırırkken Durov'un Batılı ülkelere uygulama verilerine erişim sağlamasına yönelik endişeler vurgulandı.