İklim aktivistleri skandala imza attı! Hasta bebeğini götürmeye çalışan anneye…

İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri skandal bir eyleme imza attı. Hükümetlerin petrol politikalarına karşı çıkan iklim aktivistleri, otoyolları ve sokakları kapatarak araçların geçişlerini engelledi.
YALVARMASI DA İŞE YARAMADI
Yolu kapatan aktivistler, bebeğini hastaneye yetiştirmeye çalışan annenin de önünü kesti. Yol üzerinde meydana gelen uzun trafikte kalan anne, "Arabamda bir bebek var ve hastaneye gitmek zorundayız" ifadelerini kullansa da geçiş izni alamadı.
Diğer sürücülerin de yalvarmasına rağmen bebeğini hastaneye yetiştirmeye çalışan anneye izin vermeyen aktivistlerin o anları anbean kaydedildi.
İklim aktivistleri yolu kapattı, bebeğini hastaneye yetiştirmeye çalışan annenin geçmesine izin vermedi | Video
Bebek arabasıyla birlikte olan ikinci bir anne ise protestoculara tepki göstererek "Kim olduğunuza karar vermek size mi düştü? Siz Tanrı değilsiniz. İnsanlar bu yollara para ödüyor. Bana asla arabaya binmediğinizi söylemeyin" ifadelerini kullandı.