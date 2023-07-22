İklim aktivistleri skandala imza attı! Hasta bebeğini götürmeye çalışan anneye…

Diğer sürücülerin de yalvarmasına rağmen bebeğini hastaneye yetiştirmeye çalışan anneye izin vermeyen aktivistlerin o anları anbean kaydedildi.

İklim aktivistleri yolu kapattı, bebeğini hastaneye yetiştirmeye çalışan annenin geçmesine izin vermedi | Video

Bebek arabasıyla birlikte olan ikinci bir anne ise protestoculara tepki göstererek "Kim olduğunuza karar vermek size mi düştü? Siz Tanrı değilsiniz. İnsanlar bu yollara para ödüyor. Bana asla arabaya binmediğinizi söylemeyin" ifadelerini kullandı.