İklim krizi için gerçek tehdit! Yaşam biçimleri bile etkiliyor

EKOSİSTEME SAYGILI BİR EKONOMİNİN İZİNİ SÜRMELİYİZ

Ülkelerin, ekonomik büyümeleri ya da elde ettikleri gelişmişlik standartlarını korumak için önemli olduklarını düşündükleri enerji kaynaklardan (bunlar genellikle petrol, kömür, doğalgaz) vazgeçmek istememeleri, iklim krizini çıkmaza sokuyor. Gelişmiş ülkeler karbon salınımını azaltma konusunda sözler vermiş olsa da hem kendi sanayilerini yeşil enerjiye dönüştürmek hem de gelişmemiş ülkelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için ekonomik sorumluluk üstlenmek durumundalar. Bu noktada gelişmiş ülkeler hep diğer bir ülkenin öncelikli adım atmasını bekliyor. Yaşanan iklim krizinden en çok etkilenen gelişmemiş ülkeler ise bu işlerin bir an önce yapılmasını istiyor. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç "Ülkeler bilime dayalı hedeflere göre harekete geçseydi bugün yaşadığımız kriz belki de hiç yaşanmayacaktı. Değişim her zaman daha zor ve meşakkatlidir ama bu dönüşümü gerçekleştiremezsek aşırı sıcaklar, seller ve kuraklıklar gün geçtikçe daha da şiddetlenecek. O nedenle ekosisteme saygılı, döngüsel bir ekonominin izini sürmeliyiz. Anlaşmamız lazım, artık güçlerimizi birleştirmeli ve insan dâhil hiçbir canlının çıkarına işlemeyen bu süreci değiştirmeli ve daha adil bir düzene geçiş yapmalıyız" diyor.



TÜRKİYE HEDEFİ 2053'TE SIFIR EMİSYON

Türkiye, Paris Anlaşması'na imza atan ülkeler arasında. Bu anlaşma önemli yükümlülükler de getiriyor. T. C. İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Şu an yoğun bir müzakere sürecinde bulunduğumuz COP26 kapsamında Paris Anlaşması'nın daha etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlar alınacağını ümit ediyorum. COP26 sonrası her ülkenin iklim krizine karşı hedeflerini yeniden gözden geçirmesi, ortaya daha üst ölçekte çabalar sunması gerekmekte" diyor. Birpınar, Türkiye'nin yol haritasını da şöyle anlatıyor: "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin 2053 yılı için Net Sıfır Emisyon hedefini ifade ederek, Türkiye'nin yeşil kalkınma hamlesini başlatı. Bugün Türkiye'nin toplam sera gazı emisyonlarında en büyük payı yüzde 72 ile enerji sektörü alıyor. Ardından sırasıyla tarım, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, atık sektörü geliyor. En büyük emisyon kaynağımız olan enerji sektöründe yaptığımız çalışmalar ile yenilenebilir enerji kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz ve bu konuda dünyaya örnek oluyoruz. Yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinde Avrupa'nın beşinci, dünyanın 12'nci ülkesiyiz."



KRİZ 1970'LERDEN BERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

İklim krizi, Sanayi Devrimi ile başlayan sürecin sonucu aslında. Sanayileşme sonucu başta fosil yakıt üretimi ve tüketimi sonucu atmosfere yayılan karbon salınımının artması dünyanın dengesini bozdu. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç "İklim değişikliği ilk olarak 1970'li yıllarda dile getirilmeye başlandı. Basitçe, havadaki karbon parçacıkları ilk olarak 1965 yılında Mauna Loa'da sayıldı ve kaydı tutuldu. Bu süreçte de atmosferdeki karbondioksitin artması sonucu atmosferin sıcaklığının yükseldiği saptandı. Uzun yıllardır bu konunun göz ardı edilmesi sonucunda şu anda yaşamakta olduğumuz sıcak hava dalgalarına, haftalarca süren orman yangınlarına ve sellere tanık oluyoruz" diyor.



ÖNEMLİ OLAN HEDEFLER KONUSUNDA ÜLKELERİN KARARLILIĞI

İklim krizi bildiğimiz yaşamlarımızı farklılaştırmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Daha doğa dostu yaşama geçmek, enerji konusunda daha yeşil bir enerji üretmek durumunda olduğumuz söyleniyor. Fakat dünyadaki hali hazırdaki büyük ekonomik sistem bu dönüşüme ne kadar hazır? Çünkü daha karbon emisyonu konusunda ülkeler arasındaki tartışmalı durum, bu dönüşümün kolay olmayacağını gösteriyor. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç "Özellikle şu anda İskoçya'nın Glasgow kentinde sürmekte olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Toplantısı olan COP26'nın ana maddelerinden biri de karbon ticaret sistemi. Bu konu yıllardır bir türlü karara bağlanamıyor. Paris Anlaşması'nın kurallar kitabının COP26'da tamamen karara bağlanarak bitirilmesi planlanıyordu ancak tartışma hâlâ sürüyor. Diğer yandan ekonomik sistemlerin hazır olmasından ziyade hedefleri tutturma konusunda bir ülkenin ne kadar kararlı olduğu da önemli. Yeni fırsatlar yarattıktan sonra ekonomik sistemin dönüşümü çok zor olmayacaktır" diyor.



ZAMANIMIZ KALMADI TOPYEKûN MÜCADELE ŞART

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişiklikleri ve Politikaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş iklim krizi konusunda kritik eşiği geçmiş olduğumuzu söylüyor. "2020- 2021 yılında yaşananların 20-30 yıl sonra yaşanması öngörülüyordu. 1.5 santigrat ısınmayı da öyle görünüyor ki birkaç yıl içinde yakalacağız. Eğer şimdi iklim kriziyle topyekûn küresel, ülkesel, sektörel ve bireysel şekilde mücadele ederseniz süreci hafifletebilirsiniz. İnsan türü kendi türünün devamını sürdürmek istiyorsa bu mücadele şart. Yoksa insanlık bu krizin getirdiği her türlü sorunla baş edemeyecek, bu kesin" diyor.



KÂR UĞRUNA İLK GÖZDEN ÇIKARILAN ÇEVRE OLDU

İklim krizinin en öncelikli halledilmesi gereken konularının başında atmosfere yayılan ve dünyada sıcaklığın artmasına neden olan karbon salınımı geliyor. ABD merkezli İklim Hesap Verilebilirliği Enstitüsü'nün verilerine göre, dünyadaki 20 fosil yakıt şirketi 1965'ten 2017'ye kadar 480 milyar ton karbondioksite eşdeğer sera gazı üretti. Bu rakam, aynı süre içindeki karbon emisyonlarının yüzde 35'ine karşılık geliyor. The Guardian gazetesi geçtiğimiz aylarda bu rakamları açıkladı. İlk elden fosil yakıttan vazgeçmek temel mesele. Ama bu konuda şöyle bir manzara ortaya çıkıyor: İnsanlığın ve dünyanın geleceği uğruna petrolden hâlâ vazgeçilemiyor. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç "Yalnızca petrol değil, kömür ve doğalgazdan da vazgeçilemiyor. Kârdan vazgeçmeyi istememek, ilk olarak çevreyi gözden çıkarmaya neden oluyor. Bu nedenle de ekonomik büyüme hedefi çoğu zaman daha çok çevre kirliliği ve çevre tahribatı ile sonuçlanıyor. Ancak bu durum artık değişmeye başladı. Artık şirketler yalnızca kâr marjlarını değil; ESG endekslerini (çevresel, sosyal ve yönetişimsel) de düşünmeye başladı. Dönüşüm başladı ancak uzun vadeli bir süreç. Biraz daha ivme kazandırmak için özellikle teşviklerin yenilenebilir enerjiye kaydırılması çok önemli" diyor.