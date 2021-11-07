İklim krizi için gerçek tehdit! Yaşam biçimleri bile etkiliyor

ZENGİN ELİTLERİN YAŞAM BİÇİMLERİ BİLE KRİZİ TETİKLİYOR

İklim krizinin çözümü noktasında gelişmiş ülkelerin elini taşın altına sokma konusundaki kararsızlığı bir yana bir de sınıfsal bir durum va.r Yapılan araştırmalar, ultra zenginlerin yaşam tercihlerinin bile karbon salınımı konusunda dikkat çekici boyutlarda olduğunu gösteriyor.

BM'ye göre dünyanın en zengini, yani yüzde 1'lik bir kesim, yoksul kesimden yani yüzde 50'lik nüfustan daha fazla karbon emisyonuna neden oluyor.

Dünya nüfusunun yüzde 90'ı hiç uçmuyor. Dolayısıyla havacılıkla bağlantılı olarak ortaya çıkan emisyonunun yüzde 50'sine yine bu yüzde 1'lik kesim neden oluyor.

İngiltere merkezli Possible isimli kurumun verilerine göre havacılıkla ilgili yüksek oranda emisyon salınımı yapan ülkelerde bu kirlenmenin çok büyük bir kısmını aşırı zengin elitler yapıyor.

The Guardian gazetesindeki detaylarda 2018 yılında Amerikalıların, Afrikalılardan 50 kat daha fazla uçtuğu belirtildi. Bu nedenle yüzde 1'lik kesime 'kirletici elitler' deniliyor.

Oxford Üniversitesi uzmanlarınca hazırlanan raporda "2050 hedeflerine ulaşılması için kirletici elitlerin; lüks yatlar, özel jetler ve karbon yoğunluğu olan ürünleri kullanmaları yasaklanmalı ya da ağır şekilde vergilendirilmeli" denildi.

Sussex Üniversitesi'nden Professor Peter Newell, "Bu kişiler, en çok uçan ya da en büyük arabaları en çok kullanan ve çok da kolay ısıtılamayan en büyük evlerde yaşayan kişile.r Ayrıca, istedikleri takdirde gerçekten iyi yalıtım ve güneş paneller i alabilecek türden de kişiler" diyor.

Lund Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre Avrupa'da, konutlardan kaynaklanan emisyonların yaklaşık yüzde 11'i, büyük ve genellikle birden fazla eve sahip olan yüzde 1'lik grupatn geliyor.

Oxfam'a göre dünyanın en zenginleri 1990-2015 arası emisyon sorununun büyümesine yüzde 37'lik bir katkı yaptı.