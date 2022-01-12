İlham Aliyev’den AB’ye tepki: Ermenistan’a ne kadar verilecekse bize de verilmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Ermenistan-Azerbaycan sınırı ateş altında!
"LAÇIN KORİDORU KONTROLÜMÜZ ALTINDA"
Azerbaycan'ın izin olmadan Hankendi'ye yasa dışı yapılan ziyaretlere değinen Aliyev, "Rusya bu tür yasa dışı ziyaretler nedeniyle defalarca tarafımızca resmi olarak kınandı. Hem Savunma Bakanımız (Zakir Hasanov) mevkidaşına mektuplar gönderdi hem de barış gücü başkanı azarlandı ve Valeri Pekress'in son yasadışı ziyaretiyle ilgili olarak aynı adımlar atıldı. Bize görmedik, bilmiyorduk, sıradan bir arabayla geldi gibi bahaneler uydurdular. Organize bir gezi olduğunu söylemeliyim. Çünkü Valeri Pekress istediği eskortla gidemedi ve çok sınırlı sayıda kişi onunla gitti. Oraya gittiler ve geri döndüler. Döndükten sonra haber geldi. Çünkü muhtemelen onları Laçın koridorunda durduracağımızdan korktular. Çünkü orada olduklarını bilseydik biz onları kesinlikle geri bırakmazdık. Laçın koridoru bizim kontrolümüz altında. Orada ilerleyen herhangi bir arabayı durdurabiliriz ve kimse bize bir şey söyleyemez. Genel olarak giriş ve çıkışta, Hankendi'de ve çevresinde meydana gelen tüm olaylar hakkında doğru bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla bizden bir şey gizlemek, 'görmedik, bilmiyoruz' demek ciddi değildi" dedi.
"ERMENİSTAN'A NE KADAR PARA VERİLECEKSE BİZE DE AYNI MİKTARDA VERİLMELİ"
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Geçen ay Brüksel'deki görüşmemiz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bizim için asıl mesele Avrupa Birliği ile geleceğimizi doğru planlamaktı. Bunu eski liderlerle yaptığım görüşmelerde defalarca dile getirdim. Özel bir beklentimiz yok dedim" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ve AB arasında son olaylara kadar hiçbir sorunun olmadığını dile getiren Aliyev, "Bu, Ermenistan ve Azerbaycan için öngörülen mali paketin hacmiyle de ilgili. Harap olan Azerbaycan için sadece 140 milyon euro, Ermenistan için ise 2.6 milyar euro tutarında bir mali paket öngörülmüş olmasına çok şaşırdık. Bu bir adaletsizliktir. Hatta Aralık ayında Brüksel'de bir İtalyan gazeteciye verdiğim röportajda gazetecinin bana bunun ne kadar adil olduğunu sorduğunu söyleyebilirim. Demek istediğim, bunu söyleyen sadece ben değilim. Bu zaten Avrupa'da yaygın bir sorun. Bunu toplum içinde hep söyledim. Bu bir adaletsizlik ve bir açıklamaya ihtiyacımız var. Bu adaletsizliğe elbette sessiz kalmayacağız. Bu AB-Azerbaycan ilişkilerine çok büyük olumsuz etkisi olacak. Ermenistan'da tek bir bina bile yıkılmadı. Lübnan büyüklüğündeki topraklarımız tamamen yok edildi. Bize sadece 140 milyon, onlara 2.6 milyar. Neye dayanarak, açıklama yapsınlar" dedi.