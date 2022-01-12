İlham Aliyev’den AB’ye tepki: Ermenistan’a ne kadar verilecekse bize de verilmeli

Azerbaycan'ın Ermenistan'a barış anlaşmasının gündemini sunduğunu vurgulayan Aliyev, "Sınırların belirleme konusunda çok net önerilerde bulunduk. Bildiğiniz gibi Ermenistan ilk aşamada yanıt vermedi, ne evet ne de hayır dedi. Bu, Ermenistan yönetiminin geleceğe dair net bir vizyonu olmadığını bir kez daha gösteriyor. İki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü tanımasını, sınırların belirlenmesi için çalışmaya başlamasını, iletişim yollarının açılması sürecini başlatmasını ve bir barış anlaşması imzalamasını önerdik. Yani bir barış anlaşmasının imzalanması yüzde yüz bir garanti değil ama her halükarda savaş riskini büyük ölçüde minimuma indiriyor" dedi. Aliyev, "Ancak şunu da bilmeliyiz ki herhangi bir barış anlaşması Ermenistan için sadece bir kağıt parçası olabilir. Şimdi imzalansa da imzalanmasa da dediğim gibi askeri gücümüzü her zaman artıracağız ve artırmalıyız. Eğer bizim toprak bütünlüğümüzü tanımak istemezlerse, biz de onların toprak bütünlüğünü tanımayacağız. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü inkar etmek için belki de onların bizim toprak bütünlüğümüzü kabul etmemelerinden yüz kat daha fazla nedenimiz var. Çünkü bunu zaten herkes biliyor ve dünya kamuoyu da biliyor ki Kasım 1920'de tarihi vatanımız Zengezur bizden koparılarak Ermenistan'a ve aynı şekilde Göyçe de, 29 Mayıs 1918'de Erivan şehri Ermenistan'a verildi. Yani dedikleri gibi Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için birçok faktörümüz var. Yine de gelecekteki barış ve ülkeler arasındaki ilişkilerin kurulması adına buna hazırız. Ama 6 ay sonra aynı olacağının garantisini veremem. İstemiyorlar, tamam olmasın, o zaman ne olacağını göreceğiz ifadelerini kullandı.AGİT Minsk Grubu'ndaki sorunlara değinen Aliyev, "Rusya ile ABD, Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki son olaylar, bu ülkeler arasındaki bu tek iş birliği biçiminin resmi anlamda değil, böyle konsolide bir biçimde sürdürüleceğini gösteriyor. Bu nedenle önce kendimize açıklığa kavuşturmamız gerekiyor ki bugün Minsk Grubu eşbaşkanlığı zamanın gerçekleriyle ne kadar örtüşüyor, eşbaşkanları değiştirmeye gerek var mı, çünkü Minsk Grubu sadece bu üç ülkeden oluşmuyor. Bu üç ülke, aslında, dürüst olmak gerekirse, geri kalanını izole etti" dedi.Aliyev, "Ayrıca, herhangi bir şekilde yardım etme arzusunu ifade eden diğer tüm kuruluşlar engellendi. Bunu kesin olarak biliyorum. Bildiğim kadarıyla 2005 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde işgali kınayan bir karar almayı başardığımızda Minsk Grubu'nda büyük bir skandal yaşandı. Bir süre önce, geçen yıl bir dışişleri heyeti, sanırım üç AB üye devletinden bakanlar geldi. Bu ziyarete karşı tavır da çok kıskançtı. Başka bir deyişle süreci tamamen tekelleştirmeye, sadece diğer aktörleri değil, Minsk Grubu üyelerini de dışlama girişimi, onların sadece istatistikçi kalmasına neden oluyor. Birçoğu bu grubun kim olduğunu bile bilmiyor. İlk olarak, bu grubun sürdürülebilirliği açıklığa kavuşturulmalıdır. İkincisi, ne yapmayı planladıklarına dair bir günlük sunmalılar ve bu günlük, üçü arasında kararlaştırılmalıdır. O halde Azerbaycan ve Ermeni tarafları buna karşı tavırlarını açıklamalıdır. Henüz bu ilk iki husus yok. Bu nedenle prensip olarak konuşulacak bir konu da yoktur. Deneyim söz konusu olduğunda, deneyim iyi bir şeydir, ancak yalnızca olumlu bir deneyimse. Bu yüzden bir şeyler bulmaları gerektiğini düşünüyorum, bir karara varmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.