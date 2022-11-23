İlham Aliyev’den Sırbistan’a resmi ziyaret: Tüm alanlarda iş birliği yapacağız

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde, kendisi ve Sırp mevkidaşının sahip olduğu iyi ilişkilerin önemli oranda etkili olduğunu ifade eden Aliyev, ülkesi ve Sırbistan'ın stratejik ortaklar olduğunu ve bu sebeple "Stratejik Ortaklık Konseyi"nin kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalandığını kaydetti. Aliyev, ülkesinin zengin gaz kaynaklarına sahip olduğuna işaret ederek "Rolümüz büyüyecek ve dost ülkelerle sadece enerji alanında değil, tüm alanlarda iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Sırbistan ile askeri-teknik alanda da görüşmeler yapıldığını kaydeden Aliyev, Vucic'in bu yıl sonuna kadar Bakü'yü ziyaret edeceğini, kendisinin de bir kez daha Belgrad'a geleceğini belirtti.