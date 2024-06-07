İlham Aliyev’den Türk dünyası için birlik mesajı

Aliyev, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının güçlenmesi ve birleşmesi, Türk dünyasını ve Türk Devletleri Teşkilatını küresel ölçekte büyük güç merkezi haline getirecektir. Mevcut güç merkezleri krizde. Her birinin kendi kriz çerçevesi vardır. Bizde ise tam tersine potansiyelimiz her geçen gün büyüyor. Bu birlik doğaldır, bu birliğin temelinde ortak kökler vardır. Dolayısıyla bu birlik diğer tüm birliklerden daha güçlüdür. Yani bizim birliğimiz etnik ve kültürel kökenlere dayanmaktadır ve elbette bu birliği pratik adımlarla güçlendirmemiz gerekiyor."

Türk dünyasının güçlenmesi için toplumun her kesiminin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Gün gelecek, dünyanın tüm sorunları Türk Devletleri Teşkilatı ile istişare yoluyla çözülecektir. Biz iş birliği ve dostluktan yanayız. Birliğimiz kimseye karşı değildir. Tehdit kaynağı değiliz ve olmayacağız. Kendi hakkımızı savunuyoruz ve birbirimize destek oluyoruz."