İlk canlı yayına Trump damga vurdu

ABD'de5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği ilk canlı yayın tartışması yapıldı. CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile yaptığı ankette izleyicilerin yüzde 67'si Trump'ın başarılı olduğunu düşünüyor.Biden'ın 90 dakika süren tartışma boyunca zaman zaman düşüncelerini toparlayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması Demokratlarda kaygıya yol açtı. Trump da rakibi Biden'a "Bunun başkanlık yapabilecek aklı yok" dedi.Türkiye, ABD'de yılın en önemli olayı olarak görülen ve Trump ile Biden'ın karşı karşıya geldiği canlı yayına dikkat çekici bir tanıtım kampanyasıyla damgasını vurdu. Yayına verilen ilk arada, 'Go Türkiye' reklamı yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bu kapsamda önemli bir çalışmaya imza attı. 200'den fazla ülkede yayınlanan tanıtım kampanyası ile Türkiye'nin turistik cazibesi ön plana çıkartıldı.