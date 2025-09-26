‘İlk iş Filistinli kardeşlerimden özür dileyeceğim’

Aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na katılan isimlerden oldu. Dil bilimci ve çevirmen Muğlalı aktivist Ayçin Kantoğlu, filoya İspanya'dan katıldı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Ayçin Kantoğlu'nun annesi Gülser Özesen valilik önünde açıklamalarda bulundu. Ayçin Kantoğlu'nu arayan Akbıyık, kendilerini kutladığını belirtti. Kantoğlu, "Eğitimlerimizi tamamladık. Umarım rüzgârımız bol olur ve Gazze'ye çabuk ulaşırız. Gazze'ye ulaşırsam ilk işim Filistinli kardeşlerimin önünde eğilip özür dilemek olacak" dedi.