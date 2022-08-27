İmparator 1. Pedro’nun kalbi iki asır sonra Brezilya’da

Brezilya'nın ilk imparatoru 1. Dom Pedro'nun mumyalanan kalbi, ülkenin Portekiz'den bağımsızlığını ilan edişinin 200. yıldönümü şerefine başkent Brasilia'ya götürüldü. Formaldehitle dolu bir cam şişede korunan kalp, Portekiz'den askeri bir uçakla Brasilia'ya götürüldü. Dışişleri Bakanlığı'nda kamuya açık şekilde sergilenmeden önce askeri bir törenle devir teslim töreni yapılacak olan kalp, Brezilya'da kalmayacak. Bağımsızlık günü kutlamalarının ardından Portekiz'e geri gönderilecek. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Alan Coelho de Sellos, "Kalp bir devlet başkanı gelmiş gibi karşılanacak, kalbe 1. Dom Pedro hâlâ hayatta ve aramızdaymış gibi davranılacak" dedi. Kalp için, devlet başkanlarının resmi ziyaretlerine yapılan top ateşi ve askeri tören eksiksiz düzenlenecek. Dom Pedro tarafından bestelenen Brezilya Milli Marşı da okunacak.Portekiz Kraliyet ailesinin mensubu olan Dom Pedro, 7 Eylül 1822'de Brezilya'yı Portekiz kolonisi olmaktan çıkartıp bağımsızlığını ilan etti. 35 yaşındayken Portekiz'de tüberkülozdan ölünce isteği üzerine kalbi mumyalanırken, vücudu 1972'de, bağımsızlığın 150. yıldönümünde Brezilya'da gömüldü.