İmran Han’dan komplo vurgusu: Özgürlük mücadelesi yeniden başlıyor

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Han sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın yeniden bir özgürlük mücadelesine girdiğini belirterek, "Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu; ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor. Egemenliğini ve demokrasisini savunan her zaman ülke halkıdır" dedi.