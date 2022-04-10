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Giriş Tarihi: 10.4.2022 15:54

İmran Han'dan komplo vurgusu: Özgürlük mücadelesi yeniden başlıyor

DHA
İmran Han’dan komplo vurgusu: Özgürlük mücadelesi yeniden başlıyor

Pakistan meclisinde yapılan güven oyalaması sonucu Başbakan İmran Han görevden alındı. Görevden alınan ilk başbakan olan İmran Han sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor" sözlerine yer verdi.

Pakistan Ulusal Meclisi'nde İmran Han hükümeti için yapılan güven oylaması sonucunda Başbakan İmran Han görevden alındı. Han, Pakistan tarihinde ilk kez görevden alınan Başbakan oldu. Han, güven oylaması öncesi ulusa sesleniş konuşmasında, 'rejim değişikliğinin bir ABD komplosu' olduğunu iddia etmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Han sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın yeniden bir özgürlük mücadelesine girdiğini belirterek, "Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu; ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor. Egemenliğini ve demokrasisini savunan her zaman ülke halkıdır" dedi.

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İmran Han'dan komplo vurgusu: Özgürlük mücadelesi yeniden başlıyor
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