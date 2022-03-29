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Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:03 Son Güncelleme: 29.3.2022 10:16

İngiliz basınından dikkat çeken analiz! Avrupa'nın tek enerji seçeneği Türkiye...

İngiliz basınından dikkat çeken analiz! Avrupa’nın tek enerji seçeneği Türkiye...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'dan Rusya'ya peş peşe yaptırım kararları gelmişti. Avrupa'da ciddi enerji krizi yaşanması gündeme gelirken Rus gazına alternatif arayan Avrupa için Türkiye ile İsrail arasında oluşturulması planlanan boru hattı ön plana çıktı. Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un görüşmesinin ardından bu alternatif daha da güçlendi.

Rusya Ukrayan savaşının ardından verilen yaptırım kararları sonrası enerji krizi ile karşı karşıya kalan Avrupa Rus gazına alternatif arıyor. türkiye ve İsrail arasında orluşturulması planlanan boru hattı ise İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasında en uygun rota olduğu düşünülüyor.

DENİZALTI BORU HATTI İNŞASI

Reuters'ta yer alan bir haberde,Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı şu günlerde Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı belirtildi. Haberde, yıllar önce ortaya atılan Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'a denizaltı boru hattı inşasının gündeme geldiği ifade edildi.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa Birliği, geçen yıl tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan 155 milyar metreküp gazı Rusya'dan ithal etti. Rusya'dan 'dan uzaklaşmak isteyen Avrupa'nın bu boru hattı ile İsrail'deki doğal gazın türkiye üzerinden aktarılması düşünülüyor.

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğalgaz alanındaki iş birliğinin bu ülkeyle ilişkiler konusunda atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çektiği hatırlatıldı.

SOMUT KARARLAR ALINABİLİR

Erdoğan ayrıca, yıllardır devam eden söz konusu boru hattı fikrini canlandırmak için ilgili bakanları İsrail'e gönderebileceğini dile getirdi.

Üst düzey bir Türk yetkili, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu ayın başlarında Ankara'yı ziyaret etmesinden bu yana görüşmelerin sürdüğünü, boru hattı için önerilen rota ve katılımcı taraflar konusunda önümüzdeki aylarda "somut kararların" alınabileceğini dile getirdi.

"İSRAİL OLUMLU BAKIYOR"

Türkiye ve İsrail'in diplomatik ilişkileri geliştirme yönünde adımlar attığı bir dönemde enerji ortaklığının kilit role sahip olabileceğinin altı çizilen haberde, Türk bir yetkilinin "İsrail ile yakın zamanda bir yakınlaşma oldu ve Avrupa'ya aktarılacak doğalgazın Türkiye'den geçmesini istiyoruz. İsrail buna olumlu bakıyor. Bazı görüşmeler yapıldı. Bunu gerçekleştirecek bir irade var." dediği yazıldı.

"TÜRKİYE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

İsrail gaz sektöründen üst düzey bir yetkili de "Türkiye, hem iç tüketimi hem de Avrupa'nın güneyindeki ülkelere açılan bir kanal olması nedeniyle büyük ilgi görüyor." diye konuştu.

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İngiliz basınından dikkat çeken analiz! Avrupa'nın tek enerji seçeneği Türkiye...
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