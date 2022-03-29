İngiliz basınından dikkat çeken analiz! Avrupa’nın tek enerji seçeneği Türkiye...

DENİZALTI BORU HATTI İNŞASI
Reuters'ta yer alan bir haberde,Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı şu günlerde Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı belirtildi. Haberde, yıllar önce ortaya atılan Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'a denizaltı boru hattı inşasının gündeme geldiği ifade edildi.
TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR
Avrupa Birliği, geçen yıl tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan 155 milyar metreküp gazı Rusya'dan ithal etti. Rusya'dan 'dan uzaklaşmak isteyen Avrupa'nın bu boru hattı ile İsrail'deki doğal gazın türkiye üzerinden aktarılması düşünülüyor.
Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğalgaz alanındaki iş birliğinin bu ülkeyle ilişkiler konusunda atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çektiği hatırlatıldı.
SOMUT KARARLAR ALINABİLİR
Erdoğan ayrıca, yıllardır devam eden söz konusu boru hattı fikrini canlandırmak için ilgili bakanları İsrail'e gönderebileceğini dile getirdi.
Üst düzey bir Türk yetkili, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu ayın başlarında Ankara'yı ziyaret etmesinden bu yana görüşmelerin sürdüğünü, boru hattı için önerilen rota ve katılımcı taraflar konusunda önümüzdeki aylarda "somut kararların" alınabileceğini dile getirdi.
"İSRAİL OLUMLU BAKIYOR"
Türkiye ve İsrail'in diplomatik ilişkileri geliştirme yönünde adımlar attığı bir dönemde enerji ortaklığının kilit role sahip olabileceğinin altı çizilen haberde, Türk bir yetkilinin "İsrail ile yakın zamanda bir yakınlaşma oldu ve Avrupa'ya aktarılacak doğalgazın Türkiye'den geçmesini istiyoruz. İsrail buna olumlu bakıyor. Bazı görüşmeler yapıldı. Bunu gerçekleştirecek bir irade var." dediği yazıldı.
"TÜRKİYE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"
İsrail gaz sektöründen üst düzey bir yetkili de "Türkiye, hem iç tüketimi hem de Avrupa'nın güneyindeki ülkelere açılan bir kanal olması nedeniyle büyük ilgi görüyor." diye konuştu.