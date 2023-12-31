İngiliz doktor katliamı böyle anlattı: Sağlık sistemi bir trajedi ile yerle bir edildi

Dr Bedir, İngiltere'de İslami Yardım Örgütüne bağlı "İDEALS" adlı ekipten 4 doktorla, 25 Aralık'ta geldiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Gazze Avrupa Hastanesinde, kentteki sağlık durumuna ilişkin gözlemlerini anlattı.

Ortopedi uzmanı Bedir, Gazze'de sağlık ekiplerinin oldukça bitkin ve yorgun olduğunu, acil servistekilerin özellikle daima zor ve komplike vakalarla muhatap olduğuna dikkati çekti.

Beraberinde gelen ekip arkadaşlarının Gazze'de sağlık alanında çalışan meslektaşlarının yükünü hafifletmeye çalıştığını belirten Bedir, aslında orada bulunanlara göre yaptıklarının oldukça basit olduğunun altını çizdi.

"Gazze Şeridi'ndeki doktorlar gerçek kahramanlar" diyen Dr. Bedir, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneye nakledilen hastaların burada tedavilerini tamamlamamaları nedeniyle "zor" sağlık komplikasyonları yaşadıklarını kaydetti.

Dr Bedir, "Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler kapatılmadan önce kısmi tedavi gören birçok hasta zorla güney kesimine gönderildi. Bu kişiler tedavinin tamamlanamaması nedeniyle ağır sağlık sorunları yaşıyor." diye konuştu.

En az 900 hasta ve yaralının bulunduğu Avrupa Hastanesindeki sağlık durumunun çok zor olduğunu vurgulayan Bedir, bu rakamın da normal zamanlarda belirtilen kapasitenin 2 katı anlamına geldiğini aktardı.

Beraberindeki sağlık ekibinin, yaklaşık 13 yıldır periyodik olarak yılda 8-9 kez Gazze Şeridi'ni ziyaret ettiğini aktaran Bedir, söz konusu ekibin cerrahi alanlara odaklandığını ifade etti.

Filistin asıllı İngiliz Doktor Basil Bedir, "Gazzeli doktorlar yorgun, komplike vakalarla ilgilenmek durumundalar" dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemi bir trajedi ile yerle bir edildi." sözlerine yer vermişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 165 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.