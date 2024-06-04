İngiliz istihbaratı: İsrail Lübnan’a da saldıracak

İngiltere'nin, haziran ayının ortasında İsrail'in bir saldırı düzenleyebileceğine dair Lübnan makamlarını uyardığı belirtildi. Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen el- Ahbar gazetesinin bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, başkent Beyrut'a gelen yabancı konukların çoğunun İsrail'den ciddi bir tehdit olacağı yönünde endişelerini vurguladıkları ifade edildi. İsrail Savaş Kabinesi'nin ise Hizbullah'ın güney Lübnan'dan attığı roketler sonucu son iki günde çıkan yangınların ardından kuzey cephesindeki gelişmeleri görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını iflas şeklinde değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Lübnan'ı yakma tehdidinde bulundu.