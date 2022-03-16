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Giriş Tarihi: 16.3.2022 10:59

İngiliz istihbaratından Rusya Ukrayna savaşı raporu: Yavaşlayacak...

İngiliz istihbaratından Rusya Ukrayna savaşı raporu: Yavaşlayacak...

Rusya Ukrayna savaşı, kritik bölgelerdeki yoğun çatışmalar ile devam ederken Rus birliklerinin Kiev için hazırlıklarını srürdürüyor. Öte yandan İngiltere'den savaşın seyri ile ilgili bir istihbarat raporu yayınlandı. Buna göre; Rusya'nın operasyonları yavaşlayacak.

Rusya Ukrayna savaşının 21. gününde Rus birliklerinin Kiev'e girmek için hazırlıklarını sürüdürürken Rus gemilerinin Odessa kıyılarına ateş açtığı, Harkov'da gece yarısı saldırılar düzenlediği öğrenildi. Öte yandan İngiltere istihbaratı savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken bir rapor yayınladı. İşte detaylar...

SALDIRILAR YAVAŞLAYACAK

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün akşam itibariyle yayınladığı savunma istihbaratı raporunda, Rusya'nın Ukrayna'da askeri personel kaybı verdiği ve Ukrayna direnişi karşısında saldırı operasyonlarında yavaşlayacağı belirtildi.

OPERASYONLARINI SÜRDÜRMEKTE ZORLANACAK

Savunma Bakanlığı günlük istihbarat raporunda "Rusya, Ukrayna'daki personel kayıplarını desteklemek ve yerine koymak için giderek daha fazla ek birlik sağlamaya çalışıyor. Bu kayıpların bir sonucu olarak, Rusya'nın Ukrayna'nın sürekli direnişi karşısında saldırı operasyonları yürütmekte zorlanması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

'RUSYA, PARALI ASKERLERDEN YARARLANMAYA ÇALIŞIYOR'

Devam eden personel kayıpları nedeniyle Rusya'nın işgal ettiği toprakları elinde tutmasının ve güvenliğini sağlamasının zor olacağı belirtilen raporda, "Rusya, Doğu Askeri Bölgesi, Pasifik Filosu ve Ermenistan gibi uzak bölgelerden güçlerini yeniden konuşlandırıyor. Ayrıca giderek Özel Askeri Şirketler, Suriyeli ve diğer paralı askerler gibi düzensiz kaynaklardan yararlanmaya çalışıyor" denildi.

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İngiliz istihbaratından Rusya Ukrayna savaşı raporu: Yavaşlayacak...
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