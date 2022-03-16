İngiliz istihbaratından Rusya Ukrayna savaşı raporu: Yavaşlayacak...

'RUSYA, PARALI ASKERLERDEN YARARLANMAYA ÇALIŞIYOR'

Devam eden personel kayıpları nedeniyle Rusya'nın işgal ettiği toprakları elinde tutmasının ve güvenliğini sağlamasının zor olacağı belirtilen raporda, "Rusya, Doğu Askeri Bölgesi, Pasifik Filosu ve Ermenistan gibi uzak bölgelerden güçlerini yeniden konuşlandırıyor. Ayrıca giderek Özel Askeri Şirketler, Suriyeli ve diğer paralı askerler gibi düzensiz kaynaklardan yararlanmaya çalışıyor" denildi.

