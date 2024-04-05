İngiliz kuruluş: Gazze, dünyada yardım çalışanları için "en tehlikeli yer"

Ward, İngiliz Express gazetesinde yayımlanan köşe yazısında siyasi liderlere çağrıda bulunarak, İsrail'in Gazze'deki saldırıları için hesap verilebilirlik olmadığı taktirde sorumluların cezasız kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Aralarında 3 İngilizin de olduğu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının 1 Nisan'da İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürüldüğüne değinen Ward, "Ne yazık ki İsrail ordusunun bu çatışmada yardım görevlilerine yönelik saldırıları istisna değil normdur." görüşünü paylaştı.

Ward, İngiliz hükümetinin, vatandaşlarının müttefiki İsrail tarafından saldırıya uğraması nedeniyle öfkeli göründüğünü, hükümetin son 6 ayda İsrail güçlerinin öldürdüğü çoğu Filistinli 196 yardım görevlisinin yaşamını yitirmesinden de aynı şekilde etkilenmelerini umduğunu belirtti.

Yardım çalışanlarının ölümünün, ister Filistinli ister İngiliz ya da başka milletten olsun, Gazze'de hiç kimse için güvenli yer olmadığını hatırlattığını bildiren Ward, "Gazze, şu anda dünyada yardım görevlisi olmak için en tehlikeli yer." değerlendirmesinde bulundu.

"SALDIRI, YERİMİZİN İSRAİLLİ YETKİLİLERLE PAYLAŞILMASINA RAĞMEN GERÇEKLEŞTİ"

Ward, geçen ocakta İsrail ordusunun düzenlediği başka bir hava saldırısında da İngiliz doktorların ve yerel ekiplerin bulunduğu MAP ve Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ortak yerleşkesinin vurulması sonucu birkaç meslektaşının yaralandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Neredeyse ölümle sonuçlanan bu saldırı, yerimizin İsrailli yetkililerle paylaşılmasına ve yerleşkenin sözde 'güvenli bölgede' olmasına rağmen gerçekleşti. Bize neden saldırıya uğradığımıza dair en az 6 farklı açıklama sunuldu ki bu da İsrailli yetkililerin olayla ilgili hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda rahatsız edici bir eksiklik içinde olduğunu gösteriyor.

Bunlar, münferit olaylar değil. Sivillere, sivil altyapıya ve insani yardıma yönelik, sağlık sisteminin neredeyse tamamen yok olmasıyla sonuçlanan, kuzeyde muhtemelen birkaç hafta içinde Gazze'nin geri kalanına yayılacak kıtlık yaratan ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 100 binden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olan saldırı modelini yansıtıyor."

"TÜM SALDIRILAR, KAPSAMLI VE BAĞIMSIZ ŞEKİLDE SORUŞTURULMALI"

Ward, siyasi liderlere seslenerek, hesap verilebilirlik sağlanmadığı takdirde süregelen saldırıların sayısız sivilin ölümüne yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e silah ve mühimmat tedarik eden İngiltere'de hükümetin bu konuda özel sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Ward, "WCK çalışanlarına yönelik saldırı ve ister İngiliz, ister Amerikalı ya da Filistinli olsun, Gazze'deki yardım çalışanlarına yönelik tüm saldırılar kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

Ward, hükümetin, İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmak ve açık şekilde acil ateşkes çağrısında bulunmak için ihtiyaç duyduğu tüm kanıtlara sahip olduğunun ve bunu şimdi yapması gerektiğinin altını çizdi.