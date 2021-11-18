İngiliz polisinden skandal olay! Yarı çıplak sürüklediler

İngiltere'de yaşanan bir olay, ülkede polis kuvvetlerine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.
Ülke basınına yansıyan haberlere göre Hertfordshire bölgesinde gerçekleşen bir olay, büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda polisin, vatandaşlara müdahale etme yetkisi genişletilmiş, kabul edilen yeni yasa polisin orantısız güç kullanmasının da önünü açmıştı.
Yeni yasaya tepkiler yağarken, yaşanan olay bir kez daha polis kuvvetlerinin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oldu.
AĞIR SİLAHLARLA BASKIN YAPTILAR
St. Albans'da yaşayan 56 yaşındaki Eddie Croasdell, geçtiğimiz Pazar sabahı evinde uyuduğu sırada hiç beklemediği bir baskınla karşılaştı. Kapısının vurulmasıyla gelenleri karşılamaya giden Croasdell, hiç ummadığı bir manzarayla karşılaştı.
Kapısında İngiliz özel harekat polislerini gören Croasdell, polisin "Kapıyı aç" talimatıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendisine yöneltilen ağır silahlar karşısında ne yapacağını bilemeyen 56 yaşındaki adam, daha sonra polisler tarafından zorla dışarı çıkarıldı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Adamın yarı çıplak olmasına aldırış etmeden Croasdell'i sürükleyerek dışarı çıkaran silahlı polisler, açıklama dahi yapmadı. Dokuz ağır silahlı polisin yanı sıra 6 üniformalı polis, iki polis minibüsü, üç polis aracının da yer aldığı baskın, tüm mahallede korku yarattı.
Bu sırada evde bulunan köpeğinin hayatında endişe eden Croasdell, polislere "Ne olur köpeğimi vurmayın" diyerek yalvardı.
Polis yanlış eve baskın yaptı, ev sahibi ne yapacağını şaşırdı | Video
Korku dolu baskının asıl yüzü ise daha sonra ortaya çıktı. Silahla zorla alıkoyma ihbarı alan polislerin, yanlış eve baskın yaptığı anlaşıldı. Olay sonrası The Sun'a konuşan Croasdell, kendisine yapılan haksız muamele nedeniyle yasal işlem başlatacağını duyurdu.