İngiliz polisinden skandal olay! Yarı çıplak sürüklediler

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Adamın yarı çıplak olmasına aldırış etmeden Croasdell'i sürükleyerek dışarı çıkaran silahlı polisler, açıklama dahi yapmadı. Dokuz ağır silahlı polisin yanı sıra 6 üniformalı polis, iki polis minibüsü, üç polis aracının da yer aldığı baskın, tüm mahallede korku yarattı.

Bu sırada evde bulunan köpeğinin hayatında endişe eden Croasdell, polislere "Ne olur köpeğimi vurmayın" diyerek yalvardı.

Polis yanlış eve baskın yaptı, ev sahibi ne yapacağını şaşırdı | Video

Korku dolu baskının asıl yüzü ise daha sonra ortaya çıktı. Silahla zorla alıkoyma ihbarı alan polislerin, yanlış eve baskın yaptığı anlaşıldı. Olay sonrası The Sun'a konuşan Croasdell, kendisine yapılan haksız muamele nedeniyle yasal işlem başlatacağını duyurdu.