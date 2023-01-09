İngiliz sağlık sistemi çöktü! Sedye yerine çöp kapağı

İngiltere'de sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Saatlerce ambulans beklemek zorunda kalan İngilizler çaresizlikten ne yapacaklarını şaşırdı. Onlardan biri de 79 yaşındaki Pamela Rolfe.
Kalçasını kıran Rolfe, acil servisi aradı. Yetkililer tarafından ambulans olmadığı söylenince yaşlı kadının yakınları kendi imkanlarıyla onu hastaneye ulaştırmaya çalıştı. Aile, yaşlı kadını önce ütü masasıyla taşımayı denedi.
2 GECE SANDALYEDE BEKLEDİ
Hull bölgesinde bir kadın mide ülseri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yer bulamayan kadın iki gece sandalye üzerinde yatmak zorunda kaldı. Yer açılınca kadın yatağa alındı.
Monmouth bölgesinde ise Steven Parsons isimli adam, 83 yaşındaki büyükbabasını hastaneye götürebilmek için ambulans istedi. Ancak yetkililer Parsons'dan hastasını kendi götürmesini istedi.
Parsons, büyükbabasını hastaneye götürdü ancak yaşlı adam otoparkta kalp krizi geçirdi. Şans eseri krizi atlatan yaşlı adam, tedavi altına alındı.
İngiliz Daily Mail gazetesi çökme noktasna gelen sistemle ilgili yayımladığı haberde grev, personel sayısının hastalıklar nedeniyle neredeyse yarıyı inmesine değindi.
ÖLÜMCÜL BİR DURUM YOKSA GELMEYİN
Koronavirüs pandemisinden sonra İngiltere en büyük sağlık sorunu ile karşı karşıya... Acil servisler tıka basa dolu, hastalar ambulans beklerken hayatlarını kaybediyor.
Bazı hastanelerin ise vatandaşlara "ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin" uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.
OHAL İLAN ETTİLER
Bazı hastanelerde olağanüstü hal ilan edildiği belirtiliyor. Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkan Yardımcısı Dr Ian Higginson, bekleme sürelerinin dehşet verici olduğunu söylerken "Şu anda tam bir kriz yaşıyor.
Bir çoklarında ise istediğimiz standartlarda bakım sağlayamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.