Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiliz sosyolog Kur'an'ı Kerim saldırılarında Avrupa’yı suçladı
Giriş Tarihi: 17.8.2023 16:35

İngiliz sosyolog Kur'an'ı Kerim saldırılarında Avrupa’yı suçladı

Son aylarda giderek artan İslam düşmanlığı Avrupa’da boyut atladı. Art arda yapılan Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından İngiliz sosyolog Chris Allen Avrupa hükümetlerini işaret etti.

AA
İngiliz sosyolog Kur’an’ı Kerim saldırılarında Avrupa’yı suçladı

Leicester Üniversitesi "nefret" araştırmaları uzmanı, sosyolog Chris Allen, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili "Avrupa hükümetlerinin kınamak dışında bir şey yapmayacağını" söyledi. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar hakkında AA muhabirine konuşan Allen, "Bu saldırılar, daha uçta olanların tepki göstermesi ve böylece tüm Müslümanların tepki gösterenlerle aynı olduğu iddialarının güçlendirilmesi umuduyla yapılıyor." dedi.

Allen, Avrupa hükümetlerinin saldırıları kınamanın ötesinde bir şey yapmayacağını belirterek "Hükümetlerin bu konuları pek umursadığını düşünmüyorum. Çünkü mülteciler ve göçmenler de dahil olmak üzere Müslümanları ve azınlıkları gerçekten savunduklarını da düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Müslümanlar konusundaki tavrına da değinen Allen, 10 yıl öncesine göre aşırı sağcı söylemlerin hükümet politikalarıyla çok daha "yakın" olduğunu ifade etti. Müslümanlar hakkında söylenenlerin, bugün ana akım söylem olmaya başladığını belirten Allen, çoğu Batı ülkesinin aynı durumda olduğunu kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz sosyolog Kur'an'ı Kerim saldırılarında Avrupa’yı suçladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA