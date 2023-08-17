İngiliz sosyolog Kur’an’ı Kerim saldırılarında Avrupa’yı suçladı

Leicester Üniversitesi "nefret" araştırmaları uzmanı, sosyolog Chris Allen, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili "Avrupa hükümetlerinin kınamak dışında bir şey yapmayacağını" söyledi. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar hakkında AA muhabirine konuşan Allen, "Bu saldırılar, daha uçta olanların tepki göstermesi ve böylece tüm Müslümanların tepki gösterenlerle aynı olduğu iddialarının güçlendirilmesi umuduyla yapılıyor." dedi.

Allen, Avrupa hükümetlerinin saldırıları kınamanın ötesinde bir şey yapmayacağını belirterek "Hükümetlerin bu konuları pek umursadığını düşünmüyorum. Çünkü mülteciler ve göçmenler de dahil olmak üzere Müslümanları ve azınlıkları gerçekten savunduklarını da düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Müslümanlar konusundaki tavrına da değinen Allen, 10 yıl öncesine göre aşırı sağcı söylemlerin hükümet politikalarıyla çok daha "yakın" olduğunu ifade etti. Müslümanlar hakkında söylenenlerin, bugün ana akım söylem olmaya başladığını belirten Allen, çoğu Batı ülkesinin aynı durumda olduğunu kaydetti.